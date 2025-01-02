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Новая стратегия обстрелов Украины: что известно о планах РФ

Россия меняет стратегию обстрелов Украины: сколько враг готов воевать

сегодня, 15:10
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Кречмаровская Наталия

Россия в течение месяцев накапливает ракеты, что указывает на то, что не планирует быстро завершить войну против Украины.

Новая стратегия обстрелов Украины: что известно о планах РФ

Иллюстративное фото

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что, учитывая действия России, она планирует воевать в течение 2025 года.

По его словам, изменить эти планы можно только путем выведения из строя враждебной логистики и ограничения экономических возможностей ее союзников.

Относительно скорого завершения войны – его, по мнению Коваленко, не будет. По его словам, блоггеры просто хайпировали на этой информации.

Коваленко отметил, что Россия с лета активно накапливала ракеты. Враг продолжает производить ракеты Х-101 и "Калибр". Ситуация с "Искандерами" сложнее из-за санкций, однако Россия все еще находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал гораздо сложнее и продолжительнее.

"У врага накоплено достаточно ракет для ударов по энергетической инфраструктуре в течение всей зимы. Эта стратегия формировалась еще с лета. Украина, в свою очередь, готова к таким атакам и имеет достаточно ресурсов, чтобы нейтрализовать их в той форме, в которой враг планировал", – отметил Коваленко.

В России также есть баллистические ракеты, в частности KN-23 (северокорейского производства). Их пытаются адаптировать к использованию, чтобы экономить "Искандеры". В то же время, как отметил Коваленко, Россия продолжает производить "Кинжалы".

По словам эксперта, производство современного ракетного оружия, самолетов и стратегических бомбардировщиков из-за санкций значительно усложнилось. Дополнительные летные часы, выполняемые российской авиацией, также истощают ее потенциал.

“Чем больше вылетов, тем больше потребностей в ремонте. Хотя враг накопил значительное количество ракет, у него есть ограниченные ресурсы для их массового использования. Это касается флота, бомбардировщиков и других носителей. Выпускать больше ракет, чем раньше, они не могут. Вместо этого меняют стратегию запусков, например во время атаки на Киевскую область”, – пояснил Коваленко.

Напомним, Россия, как писал портал "Комментарии", внедряет искусственный интеллект в ударные дроны.



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Источник: https://24tv.ua/tsentr-protidiyi-informatsiyi-viynu-nemozhlivo-zavershiti-za_n2720021
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