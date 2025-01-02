Новая стратегия обстрелов Украины: что известно о планах РФ

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Кречмаровская Наталия
Россия в течение месяцев накапливает ракеты, что указывает на то, что не планирует быстро завершить войну против Украины.
Иллюстративное фото
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что, учитывая действия России, она планирует воевать в течение 2025 года.
По его словам, изменить эти планы можно только путем выведения из строя враждебной логистики и ограничения экономических возможностей ее союзников.
Относительно скорого завершения войны – его, по мнению Коваленко, не будет. По его словам, блоггеры просто хайпировали на этой информации.
Коваленко отметил, что Россия с лета активно накапливала ракеты. Враг продолжает производить ракеты Х-101 и "Калибр". Ситуация с "Искандерами" сложнее из-за санкций, однако Россия все еще находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал гораздо сложнее и продолжительнее.
В России также есть баллистические ракеты, в частности KN-23 (северокорейского производства). Их пытаются адаптировать к использованию, чтобы экономить "Искандеры". В то же время, как отметил Коваленко, Россия продолжает производить "Кинжалы".
По словам эксперта, производство современного ракетного оружия, самолетов и стратегических бомбардировщиков из-за санкций значительно усложнилось. Дополнительные летные часы, выполняемые российской авиацией, также истощают ее потенциал.
Напомним, Россия, как писал портал "Комментарии", внедряет искусственный интеллект в ударные дроны.
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