"Новая" помощь США для Украины "курам на смех": что не так с заявлением Трампа

После очередной остановки поставок вооружения от США президент Дональд Трамп пообещал "новую" военную помощь, а также найти новые пути для поставки. Однако, по словам политического обозревателя Романа Шрайка, объявлена помощь от Трампа по размерам "курам на смех".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Axios, Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал "немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot". Как отмечает Роман Шрайк, эта "новая" помощь гораздо меньше, чем должны предоставить США по договоренностям, заключенным во время президентства Джо Байдена.

"Надеюсь, все понимают, что дело не в задержанных в Польше 30 ракетах для Петриотов. Это просто одна из подъезжающих к украинской границе партий. До нас еще не доехало американской военной помощи на 20-30 миллиардов долларов", — отмечает Шрайк.

По его словам, часть оружия, которое должны передать США, осталась в поставках со складов по программе PDA. По другой программе USAI, некоторое вооружение только в процессе производства, а заказы на 10 млрд еще даже не размещены.

"Там сотни ракет для Петриотов, тысячи ракет для Хаймарсов, более миллиона снарядов, куча всего. Поэтому 10 ракет "от щедрот" Трампа – это курам на смех. Нам нужна разморозка всей помощи", — указывает Шрайк.

Напомним, что в США заявили об аудите американского вооружения из-за которого были остановлены поставки оружия Украине. После разговора Трампа с Зеленским президент США указал, что Украина должна получить оружие, преимущественно для защиты от РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Трампа о поставках оружия Украине.

Также "Комментарии" писали, что Медведев призвал Россию продолжать войну против Украины, несмотря на любые заявления Трампа.