Новая опасность с моря для Украины: Россия увеличивает количество "Калибров" на подводных лодках

Количество крылатых ракет типа "Калибр", находящихся на борту российской подводной лодки в Черном море, возросло. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Общественного".

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По его словам, если раньше на таких субмаринах размещали четыре ракеты, то их количество, по оценкам, выросло до шести. Он уточнил, что в настоящее время в морском дежурстве находится один ракетоноситель — подлодка, предположительно оснащенная шестью "Калибрами".

"Это подлодка, которая сейчас выполняет боевую задачу в море. Согласно имеющейся информации, мы предполагаем, что она способна нести до шести ракет одновременно. Это новый фактор, и мы будем учитывать его в дальнейшей аналитике", — пояснил Плетенчук.

Он также отметил, что существует несколько возможных причин такого изменения. Среди них – технические модификации на субмарине, которые могли позволить разместить большее вооружение. По словам спикера, такая возможность у российских сил была и раньше, вероятно, теперь они ее реализовали.

На утро 21 апреля, по данным ВМС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находится одна российская субмарина, на борту которой, как считается, находятся шесть ракет "Калибр".

Плетенчук также прокомментировал ситуацию со строительством нового большого десантного корабля россиян на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о проекте 23900 "Иван Рогов", предусматривающем возможность размещения до 20 вертолетов и тысячи морских пехотинцев. Корабль будет иметь длину 220 метров, ширину 40 метров, водоизмещение — около 40 тысяч тонн.

"Строительство такого объекта в Крыму — это в определенной степени эксперимент со стороны России, несущий существенные риски", — подчеркнул представитель ВМС.

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