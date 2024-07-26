Новая опасность от РФ. Оккупанты массово используют дешевые дроны

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Марьян Ощановский
Российские захватчики начали использовать дешевые беспилотники, предназначенные для обнаружения и фотосъемки систем украинской противовоздушной обороны.
РФ совершенствует аэроразведку. Фото из открытых источников
Как рассказал агентству Reuters представитель украинской военной разведки Андрей Черняк, два новых типа БПЛА, которые оккупационные войска использовали в пяти атаках за последние две-три недели, были изготовлены из пенопласта и фанеры.
Он рассказал, что один из типов дронов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для отправки изображений российским военным.
Издание пишет, что это свидетельствует о том, что Россия стремится адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре.
По словам Андрея Черняка, новые российские беспилотники с камерами очень похожи на обычные "Шахеды" и летают группами.
По его словам, новые российские беспилотники, вероятно, стоят всего $10 тысяч за единицу, что делает их производство намного дешевле, чем ракеты ПВО, которыми дроны приходится сбивать.
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сегодня, 21:45
українським виробникам дронів пропонували ше дешевші дрони, але вони за деревом не бачуть лісу. з тупими та хитрими важко мати справу, а ще, не вспів збробить, а про нього вже розпатякали і скільки і чого і куди...