Новая опасность от РФ. Оккупанты массово используют дешевые дроны

Российские захватчики начали использовать дешевые беспилотники, предназначенные для обнаружения и фотосъемки систем украинской противовоздушной обороны.

РФ совершенствует аэроразведку. Фото из открытых источников

Как рассказал агентству Reuters представитель украинской военной разведки Андрей Черняк, два новых типа БПЛА, которые оккупационные войска использовали в пяти атаках за последние две-три недели, были изготовлены из пенопласта и фанеры.

Он рассказал, что один из типов дронов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для отправки изображений российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить представление о том, где находятся все наши средства ПВО", — рассказал Андрей Черняк.

Издание пишет, что это свидетельствует о том, что Россия стремится адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре.

По словам Андрея Черняка, новые российские беспилотники с камерами очень похожи на обычные "Шахеды" и летают группами.

"Новый тип беспилотников РФ не содержит взрывчатого вещества или содержит лишь небольшой заряд и используется как приманка. Но поскольку с земли он практически не отличается от обычного ударного БПЛА, его все равно нужно сбивать. Однако это потенциально может выдать местонахождение систем ПВО Украины", — пояснил он.

По его словам, новые российские беспилотники, вероятно, стоят всего $10 тысяч за единицу, что делает их производство намного дешевле, чем ракеты ПВО, которыми дроны приходится сбивать.