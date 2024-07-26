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Новая опасность от РФ. Оккупанты массово используют дешевые дроны

Россияне придумали противодействие украинской ПВО

сегодня, 22:16
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Марьян Ощановский

Российские захватчики начали использовать дешевые беспилотники, предназначенные для обнаружения и фотосъемки систем украинской противовоздушной обороны.

Новая опасность от РФ. Оккупанты массово используют дешевые дроны

РФ совершенствует аэроразведку. Фото из открытых источников

Как рассказал агентству Reuters представитель украинской военной разведки Андрей Черняк, два новых типа БПЛА, которые оккупационные войска использовали в пяти атаках за последние две-три недели, были изготовлены из пенопласта и фанеры.

Он рассказал, что один из типов дронов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для отправки изображений российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить представление о том, где находятся все наши средства ПВО", — рассказал Андрей Черняк.

Издание пишет, что это свидетельствует о том, что Россия стремится адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре.

По словам Андрея Черняка, новые российские беспилотники с камерами очень похожи на обычные "Шахеды" и летают группами.

"Новый тип беспилотников РФ не содержит взрывчатого вещества или содержит лишь небольшой заряд и используется как приманка. Но поскольку с земли он практически не отличается от обычного ударного БПЛА, его все равно нужно сбивать. Однако это потенциально может выдать местонахождение систем ПВО Украины", — пояснил он.

По его словам, новые российские беспилотники, вероятно, стоят всего $10 тысяч за единицу, что делает их производство намного дешевле, чем ракеты ПВО, которыми дроны приходится сбивать.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-deploys-cheap-drones-locate-ukraines-air-defences-2024-07-26/
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я

сегодня, 21:45

українським виробникам дронів пропонували ше дешевші дрони, але вони за деревом не бачуть лісу. з тупими та хитрими важко мати справу, а ще, не вспів збробить, а про нього вже розпатякали і скільки і чого і куди...


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