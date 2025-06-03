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Новая манипуляция России: чего ждать после переговоров в Стамбуле

Российская пропаганда "взялась" за украинскую переговорную группу

3 июня 2025, 14:44
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Кречмаровская Наталия

В понедельник 2 июня украинская и российская делегации провели очередной раунд переговоров. После завершения встречи Россия начала распространять новую манипуляционную информацию, цель которой – дискредитировать украинскую переговорную группу.

Новая манипуляция России: чего ждать после переговоров в Стамбуле

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне запустили очередную дискредитационную кампанию.

Отмечается, что помощник Путина Владимир Мединский рассказал о якобы проведении "двусторонней встречи" с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Вроде бы такие переговоры проводились перед встречей делегаций в Стамбуле. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация не соответствует действительности.

"На самом деле встреча состоялась в присутствии Министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего посредником. Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, — манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе", — говорится в сообщении ЦПД.

По мнению аналитиков против украинских представителей на переговорах в Стамбуле российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку.

Внутри Украины российская пропаганда будет распространять вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. На западную аудиторию — сообщение, что якобы Украина "затягивает мирные переговоры". В то время как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня.

“Цель России – подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за “миротворца”, — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что предложили россияне в Стамбуле.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0kDqS2CWV2bEcaz2HYcq3fsDtsRu7okweXSpfCmW7xoybWQUGkMTdXE2zQXCuYX6zl
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