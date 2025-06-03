Новая манипуляция России: чего ждать после переговоров в Стамбуле

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Кречмаровская Наталия
В понедельник 2 июня украинская и российская делегации провели очередной раунд переговоров. После завершения встречи Россия начала распространять новую манипуляционную информацию, цель которой – дискредитировать украинскую переговорную группу.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне запустили очередную дискредитационную кампанию.
Отмечается, что помощник Путина Владимир Мединский рассказал о якобы проведении "двусторонней встречи" с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Вроде бы такие переговоры проводились перед встречей делегаций в Стамбуле. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация не соответствует действительности.
По мнению аналитиков против украинских представителей на переговорах в Стамбуле российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку.
Внутри Украины российская пропаганда будет распространять вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. На западную аудиторию — сообщение, что якобы Украина "затягивает мирные переговоры". В то время как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что предложили россияне в Стамбуле.
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