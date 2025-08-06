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Новая категория в «Резерве»: отсрочка для работников образования и науки

В приложении «Резерв» появилась новая категория отсрочки – для преподавателей и ученых

6 августа 2025, 18:34
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Ткачова Марія

В новом обновлении мобильного приложения "Резерв" появилась возможность подать запрос на отсрочку от мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников. Речь идет о сотрудниках заведений высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также научных учреждениях и организациях.

Новая категория в «Резерве»: отсрочка для работников образования и науки

Новая категория в "Резерв +"

Кто имеет право на отсрочку:

Чтобы использовать эту функцию, данные работника должны соответствовать трем критериям в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО):

  1. Указано основное место работы.
  2. Заработная плата — не ниже 0,75 ставки.
  3. Лицо входит в кадровую группу образовательного процесса (в одной из указанных сфер) или занимает административную должность, относящуюся к преподавательской категории.

Как подать запрос через приложение:

  1. Открыть главный экран "Резерв".
  2. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  3. Выберите пункт "Подать запрос на отсрочку".
  4. Выбрать категорию "Ученые и педагоги".
  5. Ожидать уведомления с результатом обработки.

Если работник отвечает всем условиям, но система не позволяет оформить отсрочку — необходимо обратиться в учебное заведение, которое должно проверить и при необходимости обновить данные в ЕГЭБО.

Другие нововведения:

На этой неделе также была запущена еще одна категория – для лиц, чей муж или жена имеют инвалидность I или II группы. В целом функция подачи запроса на отсрочку через "Резерв" действует с ноября 2023 г., и уже 40% всех заявлений оформляются именно через приложение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумах зафиксировано два случая укуса людей летучими мышами — об этом сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней. Оба инцидента произошли в конце июля, когда пострадавшие пытались самостоятельно выгнать животных из своих домов. В результате люди получили укусы и были срочно направлены на антирабическое лечение.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/u-rezerv-z-yavilasya-nova-vidstrochka-dlya-praczivnikiv-zakladiv-vishhoyi-fahovoyi-peredvishhoyi-ta-profesijnoyi-osviti
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