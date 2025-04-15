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Новая демилитаризационная зона и референдумы: детали плана от Трампа и Путина по Украине

Украина становится частью больших глобальных соглашений, может быть принята новая Ялта

сегодня, 09:55
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Ткачик Олеся

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф намекнул в комментарии Fox News, что в скором времени в Украине будет прекращение огня.

Новая демилитаризационная зона и референдумы: детали плана от Трампа и Путина по Украине

Переговоры о мире

При этом, как отметил политтехнолог Олег Постернак, последняя его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным также отметила переговоры с Ушаковым и Дмитриевым. А это значит, что могли прорабатываться детали после "высокого разрешения" со стороны Путина, добавил эксперт.

По мнению трамповского друга и спецпредставителя, центральным вопросом урегулирования конфликта станет тема пяти территорий.

"Расшифровывать это надо, на мой взгляд, следующим образом: Украину будут пытаться склонить к большим уступкам. Речь может идти либо о жестком давлении американцев на Киев по отводу ВСУ с контролируемых частей этих территорий для получения от Путина желаемого по Ирану и Китаю, либо объявления их "демилитаризованными зонами", где должны пройти новые "референдумы" под эгидой группы стран", — отметил эксперт.

Кроме того, Виткофф упомянул о протоколах безопасности и пятой статье НАТО, а также о соответствующих деталях.

"Украинские вопросы желают встроить в глобальное соглашение, в ходе которого могут предусматриваться определенные обязательства и компромиссы со стороны НАТО. Россия получит шанс представить это как исполнение мечтаний о "Ялте 2.0", — подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02s2bsYFBPifFwJq3hZqGn7fcYQFsfUj6AoaRybfCfEKfoWKUko7sPiG7fvTH2uRdyl?locale=ru_RU
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