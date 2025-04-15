Новая демилитаризационная зона и референдумы: детали плана от Трампа и Путина по Украине

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Ткачик Олеся
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф намекнул в комментарии Fox News, что в скором времени в Украине будет прекращение огня.
Переговоры о мире
При этом, как отметил политтехнолог Олег Постернак, последняя его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным также отметила переговоры с Ушаковым и Дмитриевым. А это значит, что могли прорабатываться детали после "высокого разрешения" со стороны Путина, добавил эксперт.
По мнению трамповского друга и спецпредставителя, центральным вопросом урегулирования конфликта станет тема пяти территорий.
Кроме того, Виткофф упомянул о протоколах безопасности и пятой статье НАТО, а также о соответствующих деталях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".
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