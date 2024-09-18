Новая атака на энергосистему: ждать ли графиков отключений

Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 18 сентября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



Ремонт энергосистемы. Фото из открытых источников

Ночью враг повторно атаковал энергообъект в Сумской области. В результате атаки БПЛА возник пожар, к ликвидации привлекались подразделения ГСЧС. Обесточений не было. Потребители г.Сумы и Сумского района, которые оставались без электроснабжения после обстрелов предыдущих суток, уже заживлены. Сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00, говорится в сообщении.

Где в Украине обесточивание

По состоянию на утро из-за боевых действий и других причин частично или полностью обесточено 522 населенных пункта. Отключение электроэнергии из-за боевых действий произошло в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях. Из-за непогоды обесточены 6 населенных пунктов в Днепропетровской области. Также из-за технических неисправностей электроснабжения отсутствует в некоторых населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.

НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.

Как узнать о графиках стабилизационных отключений

Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и привести к авариям.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.