Ноу-хау от оккупантов: РФ формирует новый род войск

Российские захватчики официально формируют в своей армии отдельные подразделения из лиц, умеющих управлять мотоциклами и мопедами, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ меняет тактику. Фото из открытых источников

" Россияне, оказывается, официально формируют в штате своих подразделений штурмовые мотовзводы, в которые направляют тех, кто умеет управлять мопедами и мотоциклами", — сообщил военный "Алекс".

По его словам, впоследствии такие подразделения "всплывают на кадрах", где они едут на штурмовые действия по полю на мотоциклах и мопедах.

"Вот такая "эволюция" механизированных подразделений противника", – ироническо резюмировал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия не может в дальнейшем держаться на извозе пехотинцев, расплачивающихся за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет. "Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", — отметил он.