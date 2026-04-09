Норвегия грубо нарушила важное обещание Украине: названа неожиданная причина

По состоянию на апрель 2026 Норвегия не передала Украине ни одного истребителя F-16, несмотря на обещания о поставках. Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик подтвердил отсутствие поставок, что стало неожиданностью, учитывая предварительные заявления бывшего министра обороны Бьорна Арильда Грама, который еще в январе 2025 года уверял, что первый самолет F-16 будет предоставлен Украине согласно плану.

Однако недавно начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен отметил, что истребители F-16, которые были переданы Украине, стали важной составной частью украинской противовоздушной обороны. Однако, как пояснили аналитики, он не уточнил, были ли это норвежские самолеты и сколько из них действительно принадлежат Норвегии. Таким образом, вопрос о реальных поставках истребителей F-16 остается открытым.

По данным издания NRK, даже два истребителя, на которых украинские пилоты проходили обучение в Дании, были отправлены на ремонт в Бельгию на завод Sabena Engineering. Там самолеты находятся более года, и пока ремонтные работы не начаты. Кроме того, четыре из шести истребителей, которые Норвегия планировала передать, находились в небоеспособном состоянии, и их отправили на ремонт в Бельгию в разобранном виде.

Представители завода Sabena Engineering отмечают, что есть серьезные проблемы с мощностями для обслуживания и подготовки F-16, а процесс подготовки самолетов для Украины может занять до года, если работы начнутся немедленно. Это дает основания полагать, что, несмотря на то, что самолеты Норвегии больше года находятся на заводе, работы над ними еще не начаты.

