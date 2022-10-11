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Ночью возможно продолжение обстрелов – Арестович (ВИДЕО)

Арестович предсказывает следующую волну российской атаки.

сегодня, 00:07
Автор:

Slava Kot
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10 октября Российская Федерация запустила по Украине 84 ракеты и 24 дрона. Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович прогнозирует следующую серию атак в ночь на 11 октября. Об этом он сообщил во время общения на проекте Фейгин Live.

Ночью возможно продолжение обстрелов – Арестович (ВИДЕО)

Алексей Арестович о возможном обстреле российскими ракетами. Фото из открытых источников

Советник Офиса Президента Украины говорит, что, скорее всего, основная атака будет с акватории Черного моря. Оттуда Россия может запустить ракеты типа "Калибр". Также Арестович отмечает, что будут стрелять по критическим энергетическим узлам. По его словам, это обычный следующий этап действий, ведь цели разведали и теперь их захотят уничтожить.

Будут работать с энергетической инфраструктуры, нормальный "второй этап": разведали цели, которые хотят поразить, и захотят поразить дальше, — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Напомним, что 10 октября с утра по всей территории Украины было уведомлено о воздушной тревоге. Через несколько минут после объявления начали появляться сообщения в СМИ об ударах по Киеву, Львову, Одессе и другим городам Украины. В результате масштабного запуска российских ракет по данным по состоянию на 23:00 погибли 14 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Днепропетровщине 854 шахтера оказались в ловушке под землей. Такая ситуация возникла из-за повреждения критической энергетической структуры в результате российских обстрелов.

Также "Комментарии" сообщали об общей сумме всех ракет и дронов, выпущенных Российской Федерацией по Украине 10 октября. По последним подсчетам сумма колеблется от 400 до 700 млн. Широкий диапазон суммы создан из-за невозможности точно установить тип ракеты, выпущенной Россией.



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