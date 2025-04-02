Ночью Россия содрогалась от взрывов: работало ПВО

Сегодня ночью российские регионы атаковали неизвестные дроны. Минобороны РФ заявляет, что их было более 90 штук, но российское ПВО "все сбило".

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По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, взрывы раздавались в Таганроге и Курске. Российское ПВО сбивало дроны над гражданской инфраструктурой, в результате чего произошли попадания.

Оккупанты обвиняют Украину в атаке и пишут, что российскому ПВО удалось все уничтожить.

"В минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппаратов: 87 – над территорией Курской области, четыре – над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области", – заявили в Минобороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью оккупанты атаковали "шахедами" город Харьков.

Об этом сообщила Харьковская прокуратура, показав последствия вражеского удара по Харькову в ночь на 2 апреля.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что в результате российского массированного обстрела произошло от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе Харькова. Большинство попаданий пришлось на промышленную зону, в результате которых пожары охватили около двух тысяч метров квадратных площадей складских и производственных помещений. Кроме того, повреждено около 20 частных домов. Чубенко подтвердил информацию о 8 травмированных, среди которых – 9-месячный младенец.