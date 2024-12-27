Ночью Россия содрогалась от взрывов: последствия ударов

Сегодня ночью в нескольких городах России раздавались взрывы. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.

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По его данным, в Туле в промежуток между 03:00 и 3:30 в городе раздавались взрывы. Местные фиксировали работу ПВО над городом.

"Официальная Тула сообщила о сбитии 2 БПЛА. После сбития местные сообщали о пожаре, однако точное место и причина (обломки, достигнута цель, ПВО) устанавливаются", – отмечает Андрющенко.

В Астраханской области также сообщают о сбитии одного БПЛА.

По данным оккупационного Минобороны, в минувшую ночь "очередными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов".

Отмечается, что пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, по два – над территориями Белгородской и Тульской областей и одна – над территорией Астраханской области.

Напомним, что из-за атаки БПлА в российских аэропортах введен режим "Ковер". В сообщении говорится, что план "Ковер" был введен в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани, Волгограда. В сообщении Росавиации говорится, что ограничения в работе аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Российские паблики сообщают, что план "Ковер" был введен якобы из-за угрозы беспилотников. Позже российские СМИ сообщили, что ограничения в работе якобы были сняты в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Также портал "Комментарии" писал, что глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что все обстрелы, которые Россия наносит в ответ, производятся только по военным и стратегическим объектам, и отнюдь – по гражданским.

"20 декабря, когда ракеты ATACMS и Storm Shadow ударили по гражданским целям в Российской Федерации, мы ответили высокоточным оружием, перечисляю цели: по пункту управления Службы безопасности Украины, по Киевскому конструкторскому бюро "Луч", которое осуществляет проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун" и крылатых ракет и ракетных систем залпового огня, а также по позициям американского ЗРК "Патриот". Все цели поражены", – заверил Лавров.

Россиянин считает, что их армия поражает только те цели, из которых ведется обстрел по гражданским территориям и от которых гибнут мирные граждане в России.

"Цели для поражения на территории Украины мы подбираем исходя исключительно из угроз РФ. Военные объекты, объекты промышленно-оборонного комплекса, центры принятия решений в Киеве тоже могут быть, но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах" , – заявил Лавров.