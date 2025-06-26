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Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

Беспилотники ночью дроны атаковали Подмосковье и Таганрог

26 июня 2025, 08:09 comments3219
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в некоторых российских областях произошла атака ударных беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ.

Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

В России всю ночь были слышны взрывы

В Таганроге местные жители сообщают о по меньшей мере 15 взрывах. Там был слышен звук пролета дронов и видны яркие вспышки в небе. Результаты нуждаются в уточнении.

План "Ковер" вводили в московском Внуково и в аэропорту Калуги.

В то же время, взрывы прогремели в Красногорске, Истре, Нахабино Московской области, а также в Зеленограде и Коммунарке, входящих в состав Москвы. Мэр столицы Собянин утверждает, что якобы были сбиты два БпЛА.

По данным Министерства обороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

23 БПЛА – над территорией Курской области,

11 БПЛА над территорией Ростовской области,

6 БПЛА – над территорией Брянской области,

3 БПЛА – над территорией Белгородской области,

3 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два летевших на Москву БПЛА,

2 БПЛА – над территорией Республики Крым,

по 1 БПЛА – над территориями Республики Мордовия и Калужской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что представители НАТО прогнозируют, что Россия продолжит медленно продвигаться в Украине этим летом, несмотря на большие потери — ситуация остается мрачной и мало признаков прорыва с обеих сторон.

Отмечается, что Россия продолжает "стабильное наступление" в Сумской области на северо-востоке Украины и, похоже, создает буферную зону вокруг вторжения Украины под Курском, сказал чиновник. Российские войска также активизируют операции в Запорожье на юго-востоке Украины.



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