Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли атаки

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Недилько Ксения
Сегодня ночью в промежуток между 01:30 и 02:45 ночи российское ПВО сбивало неизвестные дроны в Курске. В результате применения РЭБ систем и ЗРК россияне нанесли ущерб собственным многоэтажкам и частным домам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Иллюстративное фото
▪ Пожар зафиксирован сразу на пяти этажах жилой многоэтажки на улице Орловской.
▪ Еще один центр пожара — в одном из этажей дома на улице Веспремской.
▪ Повреждены три частных дома — вероятно, в результате сброса боеприпасов с беспилотников, отмечает Андрющенко.
"Отдельный "прилет" пришелся по гаражу скорой помощи — сообщается о повреждении 11 машин.
В итоге "все сбили" гражданской инфраструктурой, спасая военную. При этом есть результаты на земле именно в промзонах, что свидетельствует о точности ударов там, где не достало ПВО", – отмечает Андрющенко.
По данным вражеского Минобороны РФ, традиционно обвиняющего Украину во всем, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа":
109 БПЛА – над территорией Курской области,
три БПЛА – над территорией Воронежской области,
по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.
Отметим, что именно сейчас утром в Днепре и Полтавской области продолжается атака вражескими беспилотниками, которые заходят на города со всех направлений.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в течение позапрошлой ночи дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", сообщали в МО РФ.
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