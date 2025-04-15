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Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли атаки

Российские города атаковали неизвестные дроны

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в промежуток между 01:30 и 02:45 ночи российское ПВО сбивало неизвестные дроны в Курске. В результате применения РЭБ систем и ЗРК россияне нанесли ущерб собственным многоэтажкам и частным домам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Ночью Россия содрогалась от взрывов: где произошли атаки

Иллюстративное фото

Пожар зафиксирован сразу на пяти этажах жилой многоэтажки на улице Орловской.

Еще один центр пожара — в одном из этажей дома на улице Веспремской.

Повреждены три частных дома — вероятно, в результате сброса боеприпасов с беспилотников, отмечает Андрющенко.

"Отдельный "прилет" пришелся по гаражу скорой помощи — сообщается о повреждении 11 машин.

В итоге "все сбили" гражданской инфраструктурой, спасая военную. При этом есть результаты на земле именно в промзонах, что свидетельствует о точности ударов там, где не достало ПВО", – отмечает Андрющенко.

По данным вражеского Минобороны РФ, традиционно обвиняющего Украину во всем, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа":

109 БПЛА – над территорией Курской области,

три БПЛА – над территорией Воронежской области,

по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Отметим, что именно сейчас утром в Днепре и Полтавской области продолжается атака вражескими беспилотниками, которые заходят на города со всех направлений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в течение позапрошлой ночи дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", сообщали в МО РФ.



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