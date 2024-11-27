Сегодня ночью, около 01:20, был атакован Мясниковский район, х. Чкалов Ростовской области – место базирования 381 гвардейского артполка. Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Иллюстративное фото

"Сбивали со всех видов оружия. Последствия на земле, чем в итоге "сбили" в состоянии уточнения", – пишет Андрющенко.

В городе Зерноград Ростовской области район аэропорта атакован "обломками", которые демонстрируют местные жители. Официальный Ростов сообщает "На месте падения дрона воронка, а осколками порубило забор". Какие еще последствия атаки "обломков" на данный момент не известно.

По данным оккупационного минобороны РФ, в течение минувшей ночи пресечена попытка осуществить обстрел с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата: 10 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь – над территорией Белгородской, два – над территорией Воронежской и по одному – над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS

За последние три дня ВСУ якобы нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Об этом сообщили в оккупационном министерстве обороны РФ.

Как сообщается, 23 ноября украинские Силы обороны пятью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства нанесли удар в районе н.п. Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

"Во время противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", который осуществлял прикрытие этого дивизиона, три ракеты "ATACMS" были уничтожены, а две — достигли цели. В результате удара повреждены РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", — сообщают оккупанты.

Также 25 ноября 2024 года был нанесен еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Последствия и фото – по ссылке.