"Низкое качество, но высокая мотивация": кто приходит в армию РФ

Боевые качества российских новобранцев за время войны сильно упали, но в российскую армию приходят все более мотивированные лица, рассказал командир батальона ГУР "Братство" Алексей Середюк с позывным "Боргезе".

Качество военных РФ падает. Фото из открытых источников

"По моим наблюдениям, очень сильно падает качество бойцов. Бойцы идут их все хуже и хуже. Но очень поднялась мотивация. Вот что они сейчас набирают – отребья, зеки и наркоманы. Но очень мотивированы", — сказал Алексей Середюк.

Военный считает, что это результат проделанной большой работы Кремля в сфере культуры и пропаганды.

"Как раз пошли эти простые "ваньки", которых они понагребали. Это сволочь страшная, но эта сволочь очень ответственно выполняет задачу. И я скажу, что не всегда они это выполняют из-под палки… Недавно взяли одного деда в плен. У него 5 детей и он ушел, сам оформился. У него была футболка с портретом его деда, воевавшего где-то под Берлином во Второй Мировой. Он гордился этим и был очень идейным", — отметил командир.

По его словам, чем проще людей набирают в российскую армию, тем они охотнее идут в бой и не отступают. В частности, это иллюстрируют многочисленные случаи, когда в штурм отправляют солдат на костылях.

"Он идет на костылях в бой. Я сам снимал такие видео. И сейчас таких видео все больше и больше. Их насильно посылают в бой, заставляют, но не всех. То есть у них там есть большая мотивация, люди верят в какие-то свои иллюзии. Поэтому культура и пропаганда – это очень важно, это очень рабочий механизм. И важно, чтобы их пропаганды не было здесь, потому что это очень действенный инструмент врага", — подчеркнул он.