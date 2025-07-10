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Никто не знает, что нужно для победы: в ВСУ разгромили руководство Украины

Чиновники и политики часто убеждены, что трудности их не затрагивают или исчезнут без их участия.

10 июля 2025, 10:45
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Клименко Елена

С 2023 года Украина ведет войну на истощение, постепенно утрачивая позиции. У правительства нет четкого плана для победы и не хочет признавать возможность поражения.

Никто не знает, что нужно для победы: в ВСУ разгромили руководство Украины

Фото: из открытых источников

Политики и чиновники надеются, что накопившиеся проблемы разрешатся без их вмешательства. Об этом в интервью УП рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Он подчеркнул, что украинское руководство реагирует на вызовы войны неадекватно. Многие представители власти либо игнорируют проблемы, либо считают, что они исчезнут сами.

Чмут вспомнил встречу в Давосе два года назад, где политики из разных стран выражали поддержку Украине, но ни один не смог объяснить, как именно страна должна одержать победу.

"Кто может четко объяснить причинно-следственную цепь, которая приведет к украинской победе? Как мы собираемся победить?" – риторически спрашивает он.

Нет ясности, будет ли это полное уничтожение российских войск или крах режима Путина.

Чмут отметил, что большинство топ-политиков не занимаются серьезным поиском ответов на эти вопросы. Хотя у власти есть профессионалы, общая ситуация вызывает беспокойство.

Руководитель фонда "Вернись живым" сравнил Украину с тонущим кораблем: "Мы постоянно исчерпываем воду, но корабль все равно идет ко дну". Он подчеркнул, что необходимо смотреть на проблемы в долгосрочной перспективе.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на четверг, 10 июля, Киев подвергся массированной атаке с воздуха — дроны-"Шахеды" атаковали столицу одновременно по разным направлениям, действуя фактически "стаями". Такая тактика существенно усложнила работу систем противовоздушной обороны, поскольку беспилотники трудно обнаружить и обезвредить. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.



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