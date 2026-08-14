Последствия войны, которую Россия развязала против Украины, все более ощутимо сказываются на экономике самой страны-агрессорки. На этот раз серьезные проблемы возникли у российских фермеров, которые жалуются на перебои с экспортом зерна, остановку элеваторов и сложности с работой черноморских портов.

Фото: из открытых источников

В российских пабликах распространяются видео, на которых аграрии рассказывают о критической ситуации. Фермеры опасаются, что из-за проблем с логистикой не успеют вывезти накопленный урожай к началу нового сезона.

Один из российских аграриев отметил, что время работает против них: даже если экспорт возобновится, пропускной способности портов может оказаться недостаточно.

"Может наступить такой момент, когда даже в условиях полностью работающего экспорта мы физически не сможем вывезти накопленное зерно до следующего урожая, потому что у экспорта есть определенная граница", — посетовал фермер.

Отдельной проблемой стало повреждение и остановка крупных элеваторов. Среди них — Новороссийский элеватор, работа которого была приостановлена после атак украинских беспилотников.

Другой российский аграрий рассказал, что пока не понимает, как будет работать дальше. По его словам, фермеры вынуждены срочно искать возможность реализовать продукцию, пока это возможно.

"Сейчас никто не знает, что делать. У меня сейчас грузятся последние машины и что будет дальше, никто не знает", — заявил он.

Из-за неопределенности аграрии пытаются избавиться от зерна даже по невыгодным ценам. Они опасаются, что дальнейшая блокировка логистических маршрутов может привести к накоплению огромных запасов продукции.

"Фермеры пытаются сдать товар любой ценой, лишь бы это удалось сделать. Это продлится неопределенный срок, и никто не знает, когда будет улучшение — и вообще ли оно наступит. Это конец", – констатировал россиянин.

Портал "Комментарии" уже писал, что Российский диктатор Владимир Путин готов снова встретиться со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время в Кремле ожидают от Вашингтона конкретных предложений, которые американские переговорщики привезут в Москву. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российскому изданию "Вести".