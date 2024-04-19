За неимением медиков на временно оккупированных территориях российские захватчики продолжают привозить медицинские бригады из всех регионов России.

У оккупантов - дефицит медиков. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, врачи из Якутии на Донбассе прибегают к исправлению сложных офтальмологических заболеваний. Также на оккупированные территории Украины приезжают "специалисты" из Карелии, чтобы практиковаться в медицине.

Как сообщает Центр сопротивления, чтобы исправить ситуацию с нехваткой медицинских работников, оккупанты внедряют программы "Земский врач" и "Земский фельдшер", которые предусматривают высокие зарплаты и разные премии, но и они не работают.

Отмечается, что большинство оказавшихся в оккупации украинских медиков отказываются от коллаборации с врагом, из-за чего ему приходится привозить специалистов из самых отдаленных уголков России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.