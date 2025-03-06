Никакого прекращения войны не будет: стало известно о коварных планах РФ в ближайшей перспективе.

Российская Федерация активно готовится к весенне-летнему наступлению своих войск на территории Украины. Об этом в эфире Радио NV сообщил военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Российская армия. Фото: из открытых источников

"Важно понимать, что враг уже осуществляет подготовку к новому наступлению на нашу страну. Не следует надеяться, что Путин готов изменить свои планы. Все заявления руководства Кремля четко указывают на продолжение агрессии. Что касается господина Трампа, то, очевидно, ситуация на фронте будет определяться только результатами боев на поле боя".

Эксперт также отметил, что для Украины чрезвычайно важно ресурсное обеспечение, независимо от того, на каком отрезке фронта идет борьба. В частности, наличие достаточного количества артиллерии позволяет ВСУ действовать уверенно, тогда как ее нехватка создает серьезные трудности.

Относительно ситуации вокруг Покровска Селезнев отметил, что она остается динамичной, но говорить о масштабном контрнаступлении не совсем корректно.

"Определенные контрнаступательные операции происходят, и есть улучшения на тактических позициях на юго-запад и южнее Покровска, но это не кардинальные изменения на фронте", — уточнил он.

Эксперт также отметил, что российские войска пытаются продвигаться в направлении трассы между Днепром и Покровском, пытаясь перерезать одну из ключевых логистических артерий.

"Эти усилия врага не очень эффективны, но они продолжают их воплощать, вкладывая значительные ресурсы, в том числе тяжелую бронетехнику, чтобы продвинуться вперед", — добавил Селезнев.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что сейчас российские оккупационные силы ежемесячно понесут значительные потери, превышающие их способность к восстановлению. Через два месяца захватчики сталкиваются с "лунным провалом" в численности живой силы.