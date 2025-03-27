Никакого мира не будет: офицер "Азова" предупредил о коварных планах Путина к началу лета

Задача российской армии на весну и начало лета продвинуться как можно дальше, и это не обязательно должно происходить в Донецкой области. Враг может сосредоточить свои силы и в Херсонской или Запорожской областях. Об этом заявил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко в интервью "Радио Свобода".

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Они всегда работают по принципу: где слабо, там и прорвутся. Россияне активно ищут уязвимые места и направляют туда свою основную силу", — сказал он.

По словам офицера, наиболее очевидными целями для россиян сейчас являются направления на Торецк, а также попытки прорыва в Константиновку и Покровск.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время для украинских защитников серьезной проблемой может стать сосредоточение большого количества бронетехники и механизированных подразделений вражеских войск.

"Нельзя забывать, что тактика экономии сил противника, использование импровизированной техники, которую они применяли зимой, может принести свои результаты. Но пока фронт стабилизирован, все важные маршруты под контролем, и мы будем внимательно следить за попытками накопления сил со стороны врага", — добавил Самойленко.

Украинские военные подтверждают, что бои в Торецке продолжаются, несмотря на то, что россияне заявили о его захвате еще 7 февраля.

"Они пытаются соответствовать реальности своим отчетам, потому что кто-то пытается получить орден. Но это требует от них больших усилий", — отметил офицер.

Самойленко также отметил, что после 2-3 месяцев активных наступательных действий врагу потребуется время на перегруппировку, пополнение резервов и подведение новых дивизий.

"Именно это мы сейчас и наблюдаем на фронте", — подытожил он.

Ранее "Комментарии" писали, что российская армия планирует продолжить свое наступательное продвижение в направлении Днепропетровской области, заявил командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.