Во время так называемого пасхального перемирия российская армия продолжала атаковать позиции украинской армии, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.

РФ атакует Харьковскую область. Фото из открытых источников

"Результаты "перемирия" на том участке фронта, за который ответственен Третий штурм, в Харьковской области следующие: никакого перемирия здесь фактически не было", — сообщил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, за минувшие сутки со стороны армии РФ были штурмовые действия, а также обстрелы ствольной артиллерии и минометов.

Кроме того, отметил он, традиционно работали вражеские fpv-дроны врага сбросы.

По словам офицера ВСУ, во время так называемого перемирия на участке фронта, за который отвечает его бригада, не было никаких изменений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает укрепляться на ожиданиях мирного соглашения по Украине, после которого последует смягчение западных санкций. На Московской бирже курс юаня по отношению к рублю впервые с июня прошлого года опускался ниже 11 рублей, а завершил торги на отметке 11,04 рубля, потеряв 1,9% за неделю и почти 7% с начала апреля.