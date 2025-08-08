Никаких переговоров не будет: озвучен страшный прогноз действий РФ после 8 августа

Военный эксперт Олег Жданов считает, что трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России в ближайшее время ждать не стоит. По его мнению, ни одна из сторон не настроена на реальный диалог.

Фото: скриншот

"Я думаю, что переговоров никаких не будет. Каждая сторона достигла своего. Путин снова водит Трампа за нос, пообещав ему встречу, и Трамп вроде бы готовится к ней. А тут появляется Песков и заявляет, что к концу лета встреча точно не состоится, а дальше — "посмотрим". И еще Россия требует полного согласования документов перед встречей. Так что Трамп снова остался "с ушами", его обвели", — отметил Жданов.

Эксперт отмечает: даже сам Трамп, отвечая журналистам на вопрос, не использует ли его Путин в собственных интересах, сказал, что сможет дать ответ только через несколько недель.

"Я даже удивлен, что он снова не сказал — 2-3 недели. Но все идет к тому, что стороны взяли паузу. Переговоры Виткоффа провалились — не было ни брифинга, ни прескоментаров. Путин даже не вышел к журналистам. И я это прогнозировал — все завершится без конкретики, каждый останется при своем", — объясняет.

По мнению эксперта, дата 8 августа является критической для Украины. Во-первых, Россия накопила большое количество дронов-камикадзе "Шахед", и массированный удар вполне возможен.

"С военной точки зрения, я бы именно 8 августа нанес массированный удар по Украине. Все к этому идет. Это логический момент. Я не хочу, чтобы это произошло, но именно так подсказывает военное мышление — показать намерение, демонстрировать уверенность и настойчивость в действиях. Думаю, нам следует готовиться к масштабному ракетно-дроновому удару",

