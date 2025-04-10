Никаких офицеров НАТО: Филатов сказал куда «влупили» российские террористы

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, куда российские террористы попали ракетой.

Российская ракета

"Пид@ры влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит", — сообщил Филатов.

По его словам, не может быть и речи об уничтожении "солдат НАТО", о которых так любит говорить вражеское Минобороны и российские пропагандисты.

"Это — террор. Ничем неприкрытый террор… Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам", — заявил Филатов.

В этом контексте он раскритиковал действия США, которые никак не реагируют на террористические удары России, и поэтому выглядят жалко.

"Пока один дедушка мечтает, чтобы его целовали "в ж@пу" и делать deals, еще никогда "сверхдержава" не выглядела так смешно и жалко", з подчеркнул Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали баллистикой гражданский объект. "Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Имеются разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно трое пострадавших. Все детали выясняем", — сказал он. Позже чиновник сообщил, что из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина.

При этом западные медиа уже заявили о том, что сразу после того, как Трамп начал договариваться с Путиным о "мире", Россия резко увеличила число ударов по Украине ракетами и дронами. При этом удары носят откровенно террористический характер. Например, россияне ударили по жилому кварталу и детской площадке в Кривом Роге. В следствие этого умышленного теракта погибло 9 детей. Но даже это убийство мирных граждан не подвигло Трампа принять решительные меры против России.



