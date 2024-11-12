«Ничтожества с завышеной самооценкой»: Медведев снова запугивает Европу и Украину

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выдал очередную порцию бреда, насмеиваясь с лидеров Европы и снова не забыв применить угрозы новых уничтожительных ракетных ударов.

Медведев и Путин. Фото из открытых источников

"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше.

А теперь вот кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил об ультиматуме России. Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus. Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш Президент", – заявил Медведев.

Российский приспешник диктатора удивляется, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию.

"Причём к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным", – снова начал запугивать Медведев.