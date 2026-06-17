Ни при каких условиях не игнорируйте тревогу: украинцев предупредили об особой опасности ночью

Поступила информация о возможной угрозе применения баллистического вооружения с территории Брянской области в ночной период. По данным мониторинговых источников, существует риск ракетных запусков в направлении Украины, что может представлять повышенную опасность для ряда регионов.

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В Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень ракетной угрозы. Специалисты предупреждают о возможных пусках баллистических ракет в ближайшие часы или ночью. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб, информация оперативно уточняется.

Отдельно говорится, что под особым вниманием остаются Киев, Киевская область, Черниговщина, а также города Миргород и Кременчуг. Именно эти направления могут являться потенциальными целями в случае ракетной атаки.

Кроме того, сообщается об активности ударных беспилотников типа Shahed, которые уже были запущены с северного направления. По предварительным данным, речь идет о десятке дронов, двигающихся в сторону территории Украины. Это свидетельствует о комбинированной угрозе с применением как ракетного, так и дронового вооружения.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до официального отбоя угрозы. При объявлении тревоги рекомендуется оперативно реагировать и не распространять непроверенную информацию.

"Комментарии" уже писали, что Финляндия внесла изменения в национальное законодательство, предусматривающие возможность импорта, транспортировки, поставки и хранения ядерного оружия на своей территории в случаях, связанных с потребностями обороны государства. Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение было принято финским парламентом после голосования, в котором 125 депутатов поддержали изменения, в то время как 61 высказался против.