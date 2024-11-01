New York Times подсчитала на сколько Украине еще хватит солдат и назвала потери ВСУ

Согласно данным New York Times, война в Украине исходит из состояния тупика: российские войска наращивают наступательные действия, а ситуация в Украине и США становится все более напряженной из-за нехватки военных ресурсов в ВСУ. По оценкам американских военных и разведки, основной проблемой для Украины является недостаток военнослужащих и имеющихся сил может хватить на 6-12 месяцев ведения боевых действий.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Украинская армия вовсю пытается набрать новых солдат и оснастить новые подразделения. Число погибших украинских военных составляет около 57 000, что примерно вдвое меньше, чем в России, но это существенная потеря для значительно меньшей страны", — сообщает NYT.

Некоторые американские чиновники считают, что в условиях постоянной поддержки Украины США возможность Киева воспользоваться слабыми местами России может появиться к следующему лету, в частности в связи с потенциальным дефицитом российских солдат и техники.

Этим летом аналитики США уже прогнозировали, что России вряд ли удастся добиться значительных успехов в ближайшие месяцы. Однако эти прогнозы не оправдались: в октябре Россия захватила больше территорий, чем за любой месяц последних двух лет, в частности, вернула контроль над третью территорий, которые Украина получила во время наступления в Курской области.

Американские разведывательные службы и военные чиновники сомневаются в способности Украины эффективно сдерживать российское наступление. "Сейчас на фронте очень тяжело", — отметил Евгений Строкан, командир взвода боевых беспилотников в 206-м батальоне территориальной обороны, — "у нас не хватает всего: и людей, и техники. Россиян больше, и у них больше оружия".

В начале года украинские войска испытывали нехватку боеприпасов из-за задержки американской помощи, однако теперь вопрос обеспечения оружием уже не является главной проблемой. По словам американских военных, наибольшим вызовом для Украины в настоящее время является численность военных:

"По оценкам одного из чиновников, у Украины хватит солдат на 6-12 месяцев активных боевых действий, после чего страна столкнется с острой нехваткой людей".

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