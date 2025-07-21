Невиданный рассинхрон: названа крайне опасная особенность ракетного удара 21 июля

В ночь на 21 июля Россия совершила очередную масштабную и комбинированную воздушную атаку на Украину. Удар включал не только дроны-камикадзе, но и ракеты разных типов, а главными мишенями стали Киев и Ивано-Франковская область. Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, эта атака имела ряд тактических особенностей, заслуживающих внимания.

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В частности, оккупационные войска РФ применили крайне запутанные маршруты полета дронов. Например, вместо прямого курса через Полтавщину, БПЛА выбирали более длинный путь: через Днепр, облетая район Черкасс, и только потом заходили в Киев между Каневом и Богуславом. Вместо 500 км эти дроны пролетали более 750 км – маршрут значительно усложнился без явной необходимости.

Хотя такие маневры могли быть связаны с избеганием систем ПВО или реагированием на радиоэлектронную борьбу, подобные зигзаги часто граничили с прямыми и логическими траекториями, что создавало впечатление хаотичности или экспериментов с тактикой.

Еще одной необычной деталью стало отсутствие синхронизации ракетных обстрелов. Если раньше РФ пыталась координировать запуск ракет разных типов, чтобы они поражали цели одновременно — на этот раз удары были растянуты по времени. Это, вероятно, снижало эффективность атаки, но одновременно усложняло работу ПВО, ведь атаковали разные направления с разной интенсивностью.

Такие действия свидетельствуют о попытке рассредоточить оборону Украины, создать эффект непредсказуемости и снизить эффективность систем защиты. Но это также подтверждает, что системный террор со стороны России продолжается и требует системного ответа. Эксперт отмечает, что только масштабное усиление средств перехвата, включая легкомоторную авиацию, позволит не только реагировать на угрозы, но и действовать на опережение.

Коваленко подчеркивает, что такая демонстративная атака в очередной раз показала полное пренебрежение Кремля к мирным инициативам, в частности, предложениям Дональда Трампа по временному прекращению огня. Россия не планирует ни останавливать войну, ни создавать иллюзию готовности к диалогу. По словам обозревателя, Вашингтон должен сделать из этого четкие выводы.

Как уже писал портал "Комментарии", после очередной массированной ночной атаки России по территории Украины 21 июля премьер-министр Юлия Свириденко выступила с заявлением в своем Telegram-канале. Она решительно осудила действия страны-агрессора и отметила необходимость усиления оборонного сектора.