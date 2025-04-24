Невиданная ракетная атака по Киеву: стало известно, чем оккупанты били по мирным жителям столицы

Во время последней массированной воздушной атаки в Киев Россия использовала широкий арсенал средств поражения, в частности баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства, а также крылатые ракеты и ударные дроны типа Shahed-136. Этот комбинированный удар еще раз подтверждает, что Москва привлекает технологии из изгоев для продолжения террора против мирного населения Украины.

Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал

О применении ракет KN-23 свидетельствуют результаты анализа отломков, полученных после атаки. По информации, полученной Defense Express от собственных источников, было зафиксировано несколько пусков этих ракет. На одном из активно распространяющихся в соцсетях видео зафиксирован момент падения одной из них на жилой сектор столицы, а также другая взрывная волна неподалеку — вероятно, еще одного удара.

Особенность баллистических ракет этого типа состоит в том, что даже если их перехватывает система ПВО, но не поражает боевую часть, она способна детонировать при столкновении с землей. Это значительно увеличивает риск масштабных разрушений в плотно застроенных городских районах.

Как напоминает Defense Express, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия провела модернизацию северокорейских KN-23, пытаясь повысить их точность и надежность. Эти технические изменения, вероятно, позволили агрессору эффективно использовать ракеты не только против военных объектов, но и намеренно по гражданской инфраструктуре, в том числе жилых кварталах. Такая тактика имеет признаки террористической, ведь главной целью ударов является устрашение населения и дестабилизация ситуации в тылу.

В результате ночных ракетных обстрелов Киева погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения, а под завалами разрушенных зданий спасатели продолжают искать пропавших.

Портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация продолжает обновлять свой арсенал крылатых ракет, в том числе типов Х-59, Х-101 и Х-555. Об этом заявил авиационный аналитик и заместитель гендиректора компании, занимающийся производством систем радиоэлектронной борьбы, Анатолий Храпчинский в эфире "Новости. Live".