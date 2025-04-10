Невестку Лукашенко спасла от санкций ЕС соседняя страна

Невестку белорусского лидера Александра Лукашенко могли включить в санкционный список Европейского Союза, однако этому помешала позиция Словакии.

Анна Лукашенко (фото из открытых источников)

Об этом сообщает белорусское издание "Бюро".

Как сообщили журналисты, Анна Лукашенко — единственная представительница семьи белорусского руководителя, которую не внесли в санкционный список ЕС. Два его сына — Виктор и Дмитрий — и другая невестка Лилия уже попали под санкции.

Еще 5 августа 2024 г. Европейский Союз утвердил новый пакет ограничительных мер против белорусского режима. В этом контексте было предложено добавить Анну Лукашенко в список, однако этого так и не сделали.

"Анна Л. (Анна Лукашенко — ред.) была предложена Литвой, и действительно Словакия ее кандидатуру заблокировала", — цитирует издание неназванного представителя европейских институций.

В МИД Словакии, комментируя эти сведения, отметили, что любые предложения по внесению новых лиц в санкционный список рассматриваются с учетом национальных интересов страны, интересов ЕС, юридической обоснованности и устойчивости введенных мер.

Анна Лукашенко является женой Дмитрия Лукашенко – среднего сына белорусского руководителя. Она занимает должность генеральной продюсерки "Музыкальной медиакомпании".

СМИ сообщали, что Анна принимала участие в скрытой предвыборной кампании Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко раскритиковал Трампа и усомнился в его умственных способностях. Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг повышения пошлин США, что повлекло за собой масштабную торговую войну на мировом рынке.

Лукашенко признался, что действия Трампа у него вызывают беспокойство.