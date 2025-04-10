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Невестку Лукашенко спасла от санкций ЕС соседняя страна

Анна помогала Лукашенко проводить скрытую предвыборную агитационную кампанию.

сегодня, 21:37
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Автор:
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Лиля Воробьева

Невестку белорусского лидера Александра Лукашенко могли включить в санкционный список Европейского Союза, однако этому помешала позиция Словакии.

Невестку Лукашенко спасла от санкций ЕС соседняя страна

Анна Лукашенко (фото из открытых источников)

Об этом сообщает белорусское издание "Бюро".

Как сообщили журналисты, Анна Лукашенко — единственная представительница семьи белорусского руководителя, которую не внесли в санкционный список ЕС. Два его сына — Виктор и Дмитрий — и другая невестка Лилия уже попали под санкции.

Еще 5 августа 2024 г. Европейский Союз утвердил новый пакет ограничительных мер против белорусского режима. В этом контексте было предложено добавить Анну Лукашенко в список, однако этого так и не сделали.

"Анна Л. (Анна Лукашенко — ред.) была предложена Литвой, и действительно Словакия ее кандидатуру заблокировала", — цитирует издание неназванного представителя европейских институций.

В МИД Словакии, комментируя эти сведения, отметили, что любые предложения по внесению новых лиц в санкционный список рассматриваются с учетом национальных интересов страны, интересов ЕС, юридической обоснованности и устойчивости введенных мер.

Анна Лукашенко является женой Дмитрия Лукашенко – среднего сына белорусского руководителя. Она занимает должность генеральной продюсерки "Музыкальной медиакомпании".

СМИ сообщали, что Анна принимала участие в скрытой предвыборной кампании Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко раскритиковал Трампа и усомнился в его умственных способностях. Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг повышения пошлин США, что повлекло за собой масштабную торговую войну на мировом рынке.

Лукашенко признался, что действия Трампа у него вызывают беспокойство.

"Мы с Владимиром Владимировичем Путиным говорили об этом. Я изложил ему свою позицию и пытаюсь склонить его к тому, что нам пока следует просто наблюдать за событиями в США и действиями Трампа", — отметил он.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание на противоречивость американских заявлений. По его словам, с одной стороны он вводит пошлины, а с другой – говорит о том, что готов вести дискуссию об их отмене. При этом он добавил, что все действия Трампа выглядят алогичными.



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Источник: https://buromedia.io/ru/news/kto-spas-annu-lukashenko-ot-evropeyskikh-sankciy
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