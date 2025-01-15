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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая призвала США поставить Украине ультиматум по военной помощи. По ее словам, Соединенные Штаты должны остановить помощь до тех пор, пока не произойдет смена военного руководства в Украине, а также надлежащего планирования боевых операций.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Telegram опубликовала видео с Покровского направления, распространившееся среди россиян. По словам народного депутата, построенные украинские защитные линии без боя были взяты под контроль россиянами.
Безуглая утверждает, что недавно была на фронте, где "километры таких позиций стоят абсолютно пустые, разваливаются". Как следствие, народный депутат призывает к давлению со стороны США, а именно перестать давать помощь для Украины, пока не произойдет ряд изменений.
По ее словам, украинцы могут бороться против России, однако "не могут побороть свою отсталую военную псевдоэлиту без вашей помощи".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерове и назвала два имени для должности вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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