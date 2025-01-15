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"Нет смысла продолжать": Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине

Марьяна Безугла предлагает США ультиматум по поводу помощи для Украины.

сегодня, 15:20
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Автор:
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала США поставить Украине ультиматум по военной помощи. По ее словам, Соединенные Штаты должны остановить помощь до тех пор, пока не произойдет смена военного руководства в Украине, а также надлежащего планирования боевых операций.

"Нет смысла продолжать": Безуглая призвала США не оказывать помощь Украине

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Telegram опубликовала видео с Покровского направления, распространившееся среди россиян. По словам народного депутата, построенные украинские защитные линии без боя были взяты под контроль россиянами.

"Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди гибнут или убегают, а россияне захватывают все", — пишет политик.

Безуглая утверждает, что недавно была на фронте, где "километры таких позиций стоят абсолютно пустые, разваливаются". Как следствие, народный депутат призывает к давлению со стороны США, а именно перестать давать помощь для Украины, пока не произойдет ряд изменений.

"Обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не оказывайте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрение оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности. Без вышеупомянутого нет смысла продолжать, что в таких обстоятельствах выглядит как утилизация", — считает Безуглая.

По ее словам, украинцы могут бороться против России, однако "не могут побороть свою отсталую военную псевдоэлиту без вашей помощи".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерове и назвала два имени для должности вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



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