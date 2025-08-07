На Буковине пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы, к которой были вовлечены несовершеннолетние. Во время патрулирования у границы с Румынией правоохранители задержали четырех человек: двое взрослых мужчин пытались незаконно выехать в ЕС, а сопровождали их подростки 13 и 14 лет. По предварительным данным, нарушители заплатили по 5 тысяч евро за организацию нелегального маршрута.

Дети помогали пересечь границу взрослым мужчинам

Вскоре поблизости обнаружили еще одну группу — в автомобиле находились двое юношей 15 и 16 лет, которые привезли мигрантов на границу и должны были забрать проводников после завершения операции. В общем, все "курьеры" были несовершеннолетние и надеялись получить до 2000 долларов за свое участие.

В настоящее время детей передали родителям, а взрослые привлечены к административной ответственности. Проходят мероприятия по установлению организатора незаконной схемы переправки лиц за границу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Пекин активно поддерживает Россию в войне против Украины, стремясь использовать этот конфликт как инструмент для стратегического ослабления Соединенных Штатов. Как пишет британское издание The Telegraph, война в Европе позволяет Китаю одновременно истощать как Москву, так и Вашингтон, не вступая в открытое противостояние.

Китай передает России технологии двойного назначения, которые используются для изготовления военной техники, в частности микроэлектронику, оптические системы для бронетехники и оборудования для беспилотников. Отдельную роль в китайской помощи играет поддержка российской программы производства дронов, которые активно активно применяет в войне против Украины. Кроме того, Пекин наращивает закупку российской нефти и газа, что помогает Кремлю удерживать военную экономику.

