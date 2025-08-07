Несовершеннолетние дети помогали мужчинам пересекать границу

Рубрики
Ткачова Марія
На Буковине пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы, к которой были вовлечены несовершеннолетние. Во время патрулирования у границы с Румынией правоохранители задержали четырех человек: двое взрослых мужчин пытались незаконно выехать в ЕС, а сопровождали их подростки 13 и 14 лет. По предварительным данным, нарушители заплатили по 5 тысяч евро за организацию нелегального маршрута.
Дети помогали пересечь границу взрослым мужчинам
Вскоре поблизости обнаружили еще одну группу — в автомобиле находились двое юношей 15 и 16 лет, которые привезли мигрантов на границу и должны были забрать проводников после завершения операции. В общем, все "курьеры" были несовершеннолетние и надеялись получить до 2000 долларов за свое участие.
В настоящее время детей передали родителям, а взрослые привлечены к административной ответственности. Проходят мероприятия по установлению организатора незаконной схемы переправки лиц за границу.