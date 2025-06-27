Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Андреевку (к северу от города Сумы) и продвинулись к юго-востоку от Алексеевки (к северо-востоку от города Сумы). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Несмотря на заявления Сырского, российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области

Российские военкоры утверждали, что оккупанты также недавно продвинулись вблизи Юнаковки (к северо-востоку от Сумы).

Российские войска атаковали северо-восточнее города Сумы вблизи Яблоновки и Юнаковки. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали к северу от города Сумы вблизи Алексеевки и Новониколаевки и к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки, Яблоновки и Садков.

26 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что "по состоянию на эту неделю украинские войска отбили летнее наступление российских войск в приграничном районе Сумской области и стабилизировали линию фронта".

Сырский заявил, что наступательные операции украинских войск в Глушковском районе Курской области заставили российское военное командование отвести силы, которые в противном случае участвовали в наступлении в Сумской области, и что украинские войска блокировали около 50 000 российских военнослужащих на Курском и Северо-Слобожанском (Северные области) и Сумщине. ISW зафиксировала геолокационные доказательства, свидетельствующие о том, что украинские войска вернули себе территории к северу и северо-востоку от города Сумы в последние недели, поскольку темпы продвижения России в приграничном районе замедлились.

Представитель Северской (Северной) группы войск Украины Вадим Мысник заявил 26 июня, что российские войска наиболее активны на севере Сумской области и уменьшили использование вездеходов в наступательных действиях, полагаясь на пехотные штурмы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на севере Сумской области, в частности в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, который следит за развитием событий на фронте.