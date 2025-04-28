Несмотря на теплую встречу с Зеленским, Трамп может выйти из переговоров: детали

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также последующее резкое заявление президента США в адрес диктатора Владимира Путина могут свидетельствовать о возможных сдвигах по пути к прекращению огня в Украине. Изменение риторики Трампа по поводу действий Кремля демонстрирует его готовность действовать более решительно против России, отметил политолог Алексей Буряченко.

Зеленский и Трамп

По его словам, кардинальных изменений в подходе Трампа к переговорам ждать не стоит. Однако встреча с Зеленским помогла американскому лидеру лучше сфокусироваться на ситуации, что может способствовать его политическому успеху.

Эксперт считает, что Трамп осознал, что Украина является субъектным государством, которое не подчинилось Кремлю и не собирается уступать. С другой стороны, остается возможность использовать принцип "коалиции желающих" — автономной группы союзников.

"Эти два трека реализуются параллельно. Трамп написал пост после встречи с Зеленским для того, чтобы показать свою решительность Путину", – считает эксперт.

Кроме того, Буряченко предполагает, что если Трамп открыто заявляет об обмане со стороны Путина и его нежелании завершать войну, то вскоре США могут выйти из переговорного процесса. Это станет серьезным ударом для России.

Кроме того, возможно введение новых жестких санкций против РФ, которые еще больше ограничат ее экономические возможности для продления агрессии как против Украины, так и Европейского Союза.

"Трамп своим постом и решительными действиями подталкивает Россию к принятию тех условий, которые он выдвигает в этом переговорном процессе", — отметил политолог.

Он убежден, что подобный подход является испытанной временем тактикой американского президента. При этом для Украины и Европы крайне важно, чтобы в процессе переговоров не были нарушены украинские "красные линии" и прекращение огня не сопровождалось новыми политическими требованиями Москвы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ уже послала сигнал Трампу, что его разворот в сторону Украины "неприемлем".



