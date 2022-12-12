Несмотря на санкции, Россия изготовила 360 высокоточных ракет.

Россия сохраняет способность производить современные высокоточные ракеты, несмотря на введенные странами Запада санкции на поставку в Москву товаров военного и двойного назначения. Об этом статьи The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР Минобороны) Вадим Скибицкий, пишут "Комментарии".



РФ сохраняет способность производить современные высокоточные ракеты. Фото: The New York Times

Несмотря на то, что многие считают, что российские запасы современных высокоточных ракет заканчиваются, генерал Скибицкий говорит, что российские вооруженные заводы смогли создать с начала войны сотни ракет, примерно 40 новых ракет в месяц. Теоретически за это время россияне могли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Что касается потенциального количества ракет, которыми Россия может продолжить удары по Украине, то, по подсчетам ГУР, у них есть ракеты еще на три-пять волн атак. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет.

По словам Скибицкого, Россия атакует Украину ракетами и бомбардировщиками, вероятнее всего, оккупанты получили от Украины в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, в обмен на обеспечение суверенитета и территориальной целостности.

Как писали ранее "Комментарии", по мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, если Беларусь попытается вступить в наземные операции в рамках полномасштабной войны против Украины, это станет для нее самоубийством. В украинской разведке уверяют, что вброс в информационное пространство сообщений о том, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины – это самая настоящая информационно-психологическая спецоперация, выполняющая сразу несколько задач.

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