"Нереально": Селезнев объяснил, почему следует забыть об идее с миротворцами в Украине

Введение миротворческих войск в Украину абсолютно нереалистично в любом сценарии. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии Украинскому радио.

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Селезнев подчеркнул, что ключевой проблемой является необходимость получения мандата на участие западных войск в урегулировании конфликта. Это может быть мандат ООН или НАТО, но оба варианта маловероятны.

"Для получения мандата ООН необходимо согласие Российской Федерации, которое является постоянным членом Совета безопасности ООН и имеет право вето. Это невозможно. Что касается мандата НАТО, то Альянс всячески избегает прямого участия в российско-украинской войне. Это тоже совершенно нереально", – пояснил. он.

Эксперт отметил, что для введения миротворческого контингента нужно огромное количество военных, что делает этот вариант практически неосуществимым.

"Мы не должны тешить себя иллюзиями. Скорее всего, все вопросы, связанные с противостоянием России, Украина будет решать самостоятельно. Важно, чтобы наши западные партнеры обеспечили необходимый уровень военно-технической поддержки, которая позволит нам сохранить устойчивость, особенно во второй половине 2025 года. года",– подчеркнул Селезнев.

Он также скептически оценил возможность создания западного противовоздушного прикрытия для Украины.

"Если бы Запад был готов задействовать свои системы ПВО для защиты украинской границы, мы бы уже видели определенные действия в этом направлении. Но даже когда российские ракеты и дроны залетают на территорию НАТО, как это произошло в Румынии и Польше, реакция Альянса достаточно сдержанна. Это свидетельствует о нежелании эскалировать конфликт", – заметил эксперт.

Селезнев подчеркнул, что украинцам следует признать: война с Россией – это, прежде всего, наш вызов.

"Эта война – наша головная боль, и, скорее всего, нам придется продолжать бороться с врагом самостоятельно", – подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно озвучивал идею размещения европейских войск в Украине. Его идею поддерживают Швеция и Италия. Однако, пишет The New York Times, в других европейских столицах и руководстве ЕС и НАТО идею размещения миротворцев в Украине восприняли скептически.