Непризнанная Украиной страна объявила о предоставлении помощи Украине

Министр обороны Косово Эюп Мачедонси рассказал, что его страна передаст Украине военную помощь, в которую входят боеприпасы, бронеавтомобили и другие типы машин. Кроме того, в Косово тренируются украинские специалисты по разминированию.



Министр обороны Косово Эюп Мачедонси. Фото из открытых источников

В Приштине прошла встреча главы Минобороны Косово Эюпа Мачедонси с украинскими журналистами, которые его спросили о помощи Украине.

"Я не буду вдаваться глубоко в детали, но могу сказать, что это минометные снаряды 120, 60, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте" , – рассказал Мачедонси.

Как стало известно, первый пакет помощи по бронетехнике и тактическим автомобилям уже был передан Украине, а вторая партия, состоящая из боеприпасов к минометам, поступит впоследствии. Косово также активно обучает украинских специалистов по разминированию, а первая группа закончила тренировки в 2022 году.

"Мы настроены решительно поддерживать Украину во всех аспектах в соответствии с нашими условиями и возможностями", — добавил глава Минобороны Косово.

Отметим, что Косово – частично признанная страна в балканском регионе. По состоянию на 2024 год Косово признали 104 члена ООН, но не Украина. Население страны составляет около двух миллионов человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Косово ожидает смелых шагов от Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Косово срезали стенд с Путиным, которого назвали фашистом.