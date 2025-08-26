Неприятных сюрпризов в РФ значительно прибавится: эксперт предупредил о настоящем аде оккупантов

Накануне впервые обнародовали снимки модернизированной украинской крылатой ракеты Нептун, известной также как Длинный Нептун. Этот снаряд может поражать цели на расстоянии до 1 000 километров и имеет поразительную историю применения, обещающую россиянам немало неприятных сюрпризов, заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

Фото: из открытых источников

"Ровно год назад, летом 2024 года, я общался с Олегом Коростелевым, генеральным директором КБ 'Луч', разрабатывающим, тестирующим и производящим ракету 'Нептун'. Она имеет потрясающий бэкграунд," — подчеркнул Селезнев.

Он напомнил, что в апреле 2022 года двумя подобными ракетами украинские военные потопили флагман Черноморского флота РФ — крейсер "Москва".

"Еще тогда господин Коростелев говорил, что россиянам готовятся неприятные сюрпризы, потому что ведется работа над модернизацией ракеты, увеличением ее дальности и боевой мощи", — добавил эксперт.

Хотя сейчас открытые источники не раскрывают точный вес боевой части ракеты, факт ее активного применения, включая удары по территории России, подтверждается даже российской пропагандой, подчеркнул Селезнев.

"У нас есть не только обновленная версия 'Нептуна', которая очень эффективна в бою, но и враг до сих пор не нашел способов эффективно ей противостоять", — добавил он.

Кроме того, эксперт напомнил об украинской ракете Фламинго, способной поражать цели на расстоянии до 3 000 километров с боевой частью более тысячи килограммов.

"С каждым днем наши возможности растут, и, по мнению бывшего президента США Дональда Трампа, это мощный козырь в дипломатической борьбе между Киевом и Москвой. Эти аргументы будут весомыми при предстоящих переговорах с Россией", — считает Селезнев.

В настоящее время стоит вопрос о масштабировании производства.

"Президент Зеленский отметил, что все зависит от финансирования. Как только средства будут, вырастет производство, и у противника останется все меньше спокойных ночей", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия продолжает нести масштабные потери в войне против Украины — кафиры теряют как военную технику, так и личный состав.