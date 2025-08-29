Неожиданный поворот: Россия ищет в небе Германии

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Американское издание The New York Times совместно с немецким журналом WirtschaftsWoche опубликовало расследование, согласно которому россия активно использует беспилотники для слежения за логистикой поставок западного оружия Украине.
Российские дроны над Германией
По данным журналистов, полеты дронов концентрируются в федеральной земле Тюрингия (Восточная Германия), где проходят ключевые маршруты транспортировки американских вооружений. Часть заметивших в небе аппаратов имеет иранское происхождение. Немецкие спецслужбы считают, что, по меньшей мере, некоторые из них были запущены с кораблей в Балтийском море.
Американские чиновники подтвердили факт полетов, однако подчеркнули, что идентифицировать дроны не удалось. Они предполагают, что управление осуществляли российские военные или агенты, относящиеся к российским спецслужбам.
В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) объясняют: собранная с помощью этих полетов информация может быть использована для усиления российских атак на Украину — она позволяет заранее понять, какое именно вооружение попадает на фронт. Кроме того, эти данные могут стать основой новых диверсий или актов саботажа в самой Европе.
Таким образом, расследование указывает на то, что Россия все активнее использует технологии разведки и гибридные методы давления не только на Украину, но и на союзников по НАТО.