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Неожиданную операцию ВСУ высоко оценили в США: что поразило больше всего

Как генерал США оценил Курскую операцию

5 декабря 2024, 19:48
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Кречмаровская Наталия

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес высоко оценил организацию и проведение Курской операции ВСУ. Свое мнение он высказал в интервью hromadske, сообщает портал "Комментарии".

Неожиданную операцию ВСУ высоко оценили в США: что поразило больше всего

Фото портал "Комментарии"

Он назвал "блестящей" операцию Украины в Курской области РФ: "Это образец оперативного искусства. Это была попытка вернуть инициативу, которую каждый командир хочет получить вместо того, чтобы просто сидеть там, где его избивают, теряя людей. Эта операция должна была изменить динамику. И этого удалось добиться".

Он выразил мнение, что Курская операция была оправданным риском со стороны Генштаба ВСУ, поскольку россиянам все же пришлось извлекать военные ресурсы из других мест и до сих пор не ликвидировали этот украинский плацдарм на своей территории.

"На войне оппоненты всегда ищут способ перехватить инициативу, чтобы наступить врагу на пятки. Сидеть и дальше в окопах вокруг Покровска и испытывать удары от врага не имеет смысла. Это истощает украинскую армию и никак не меняет динамику войны", — сказал Годжес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бен Годжес предполагает, что украинцы делают недостаточно для того, чтобы защищать страну.

Комментируя вопрос о целесообразности снижения мобилизационного возраста до 18 лет, он отметил, что в Украине достаточно людей, но не хватает солдат на фронте. Он отметил, что в большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина могла бы использовать такую возможность.

Что Годжес сказал о необходимости привлечения женщин к войне, читайте подробнее по ссылке.




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Источник: https://hromadske.ua/viyna/235707-tramp-ne-vidvernetsia-vid-ukrayiny-interviu-z-amerykanskym-heneralom-benom-hodzesom
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