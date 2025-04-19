Неожиданное заявление Путина о перемирии: что предложил глава Кремля

Российский лидер Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". Отмечается, что будут остановлены все боевые действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По словам Путина, РФ останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля по московскому времени (совпадает с киевским) до 00:00 21 апреля, пишет издание "Украинская правда".

Российский диктатор также призвал Киев объявить пасхальное перемирие.

"В то же время, он уже начал говорить о возможных нарушениях: якобы войска РФ должны быть готовы к нарушению перемирия Киевом. Путин добавил, что реакция на "пасхальное перемирие" покажет, насколько искренни способность и желание Киева участвовать в "мирных переговорах"", — пишет издание.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", осужденные потеряли возможность выйти из тюрьмы — ко Дню победы не будут объявлять амнистию. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в Кремле официально подтвердили, что амнистии к 80-летию победы над нацизмом у России не будет.

Отмечается, что массовая амнистия ко Дню победы в юбилейные годы была традиционной для России. К примеру, в 2015 году (70-летие Победы) из тюрем освобождено до 300 тысяч осужденных. О причине отказа от традиции рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Как отметили в ЦПД, это неофициальная позиция властей.

Поэтому в Кремле решили не объявлять амнистию, ведь она просто не нужна. Чиновник объяснил, что у осужденных есть возможность выйти из тюрьмы. Осужденные могут подписать контракт на службу в армии и отправиться на войну.