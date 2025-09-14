Неожиданная страна допустила отправку своих военных в Украину

Аргентина неожиданно заявила о готовности рассмотреть сценарий участия своих военных в миротворческой миссии в Украине. Об этом в интервью российским СМИ сообщил посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Аргентинские военные. Фото из открытых источников

Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что аргентинские военные могут быть привлечены в случае соответствующего обращения к правительству страны. По его словам, в первую очередь речь идет об участии в обеспечении безопасности и условий для потенциального мирного урегулирования войны.

"Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности в Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", – отметил Виейра.

У Аргентины есть опыт участия в международных миротворческих миссиях под эгидой ООН. На сегодняшний день сухопутные войска страны насчитывают более 40 тысяч военных. Призывная система в Аргентине отменена еще в 1994 году, поэтому армия комплектуется исключительно на профессиональной основе.

"Это можно обсудить и в контексте нынешнего конфликта в Украине", — объяснил Виейра о возможности отправки своих военных в Украину.

Возможность участия миротворческих сил в контроле демилитаризированной буферной зоны между Украиной и РФ обсуждали ранее со стороны международных посредников. Среди потенциальных участников упоминались страны, не входящие в НАТО, в частности, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Российский диктатор Владимир Путин предупредил, что любые иностранные военные на территории Украины станут "законной целью" для российской армии. Он также заявил, что в случае достижения долгосрочного мира потребность в подобных контингентах исчезнет. Однако, источники Reuters отмечали, что Кремль готов к переговорам только при условии выполнения требований, неприемлемых для Украины, среди которых передача Москве остальных территорий Донбасса и отказ от вступления в НАТО.

