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Необходимо срочно изменять стратегию обороны Донбасса: тревожный прогноз

Оккупанты больше всего хотят захватить Донецкую область, поэтому нужно менять стратегию, чтобы ее защитить

сегодня, 15:00
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Ткачик Олеся

Российская армия направляет все свои ресурсы на попытку захвата Донецкой области, сообщил в эфире Радио НВ военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Необходимо срочно изменять стратегию обороны Донбасса: тревожный прогноз

Бои в Донецкой области

По словам эксперта, оккупанты сосредоточились исключительно на Донецком направлении, и это является их главной целью.

"Они даже не надеются и не собираются воевать больше нигде, чем в Донецкой области. И эта вся очень большая, мощная военная машина осуществляет сегодня свое давление на этом, на самом деле, если посмотреть по масштабам, довольно небольшому отрезку фронта, и все бросается именно туда. Для них не важна Курщина, любая их территория. Для них сакральная мечта, наверное, это донецкое направление. И потому они на нем акцентируют все свои возможности, возможности и усилия", — отметил эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, украинские Силы обороны должны адаптировать свои действия к этой тактике врага.

"Наверное, нужно менять нашу стратегию обороны. И тот подход, который мы примем для обороны донецкого направления, возможно, для Украины будет очень болезненным, но эффективным решением этого вопроса", — подчеркнул эксперт.

В частности, Крамаров предлагает обустроить глубокую оборонную линию позади нынешних позиций. По его мнению, нужно заранее подготовить оборонительные рубежи, как это когда-то сделал враг на юге Запорожской и Херсонской областей.

"Возможно, нам также нужно сделать какую-то линию, когда мы будем понимать ее протяженность, мы будем понимать ресурсы, которые нам нужны для этого. Мы ими максимально ее насытим и, в конце концов, на каком-то таком рубеже мы сможем врага удержать", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны пошли в контрнаступление.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zsu-mayut-zminiti-strategiyu-oboroni-doneckoji-oblasti-na-duzhe-bolyuchu-kramarov-novini-ukrajini-50474362.html
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