logo

BTC/USD

121727

ETH/USD

4761.73

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ненавистный и пугающий для Путина: на Западе назвали неожиданного конкурента диктатора в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Ненавистный и пугающий для Путина: на Западе назвали неожиданного конкурента диктатора в Украине

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий хочет остаться в армии, но его успехи делают его все более влиятельной фигурой в политике.

14 августа 2025, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В недавнем материале британского издания The Times, журналисты которого побывали на передовой в зоне ответственности Третьего армейского корпуса в Харьковской области, особое внимание уделено командиру корпуса Андрею Белецкому.

Ненавистный и пугающий для Путина: на Западе назвали неожиданного конкурента диктатора в Украине

Фото: из открытых источников

В статье отмечается, что повысив Белецкого до командира корпуса, президент Владимир Зеленский фактически усилил влияние потенциального политического соперника. В интервью The Times Белецкий открыто подверг критике недавнюю попытку властей влиять на антикоррупционную инфраструктуру страны, назвав это "неоправданным шагом во время войны".

Командир поделился своим видением будущего Украины: сильная армия, милитаризованное общество, развитие оборонной промышленности как движителя экономики, и одновременно сохранение демократической системы. Он также подчеркнул, что чрезмерная централизация вредит эффективности государственного управления:

"Централизация уничтожает все. Я честно выполняю свою работу и имею право называть вещи своими именами", — подчеркнул он.

Несмотря на политические разговоры, Белецкий утверждает, что не намерен идти в политику: сегодня он сосредоточен исключительно на службе и благополучии своих подчиненных.

The Times называет Билецкого современным лицом украинского национализма — именно поэтому он вызывает тревогу в Кремле, а для Путина одновременно является объектом ненависти и страха.

Напомним, в 2014 году Белецкий основал батальон "Азов", быстро ставший символом сопротивления и целью российской пропаганды. В 2022 году он возглавил Третью штурмовую бригаду — одно из самых боеспособных подразделений ВСУ, по оценке The Times. В настоящее время он руководит Третьим армейским корпусом, насчитывающим 20 тысяч военнослужащих и держа более 10% линии фронта.

Как уже писали "Комментарии", перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным украинские военные поделились своим видением перспектив мира. Журналисты телеканала "Настоящее время" пообщались с бойцами ВСУ на позициях в Харьковской и Донецкой областях, чтобы узнать их мнение о возможных договоренностях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости