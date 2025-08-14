В недавнем материале британского издания The Times, журналисты которого побывали на передовой в зоне ответственности Третьего армейского корпуса в Харьковской области, особое внимание уделено командиру корпуса Андрею Белецкому.

Фото: из открытых источников

В статье отмечается, что повысив Белецкого до командира корпуса, президент Владимир Зеленский фактически усилил влияние потенциального политического соперника. В интервью The Times Белецкий открыто подверг критике недавнюю попытку властей влиять на антикоррупционную инфраструктуру страны, назвав это "неоправданным шагом во время войны".

Командир поделился своим видением будущего Украины: сильная армия, милитаризованное общество, развитие оборонной промышленности как движителя экономики, и одновременно сохранение демократической системы. Он также подчеркнул, что чрезмерная централизация вредит эффективности государственного управления:

"Централизация уничтожает все. Я честно выполняю свою работу и имею право называть вещи своими именами", — подчеркнул он.

Несмотря на политические разговоры, Белецкий утверждает, что не намерен идти в политику: сегодня он сосредоточен исключительно на службе и благополучии своих подчиненных.

The Times называет Билецкого современным лицом украинского национализма — именно поэтому он вызывает тревогу в Кремле, а для Путина одновременно является объектом ненависти и страха.

Напомним, в 2014 году Белецкий основал батальон "Азов", быстро ставший символом сопротивления и целью российской пропаганды. В 2022 году он возглавил Третью штурмовую бригаду — одно из самых боеспособных подразделений ВСУ, по оценке The Times. В настоящее время он руководит Третьим армейским корпусом, насчитывающим 20 тысяч военнослужащих и держа более 10% линии фронта.

