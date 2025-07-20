Немецкий генерал сделал мрачный прогноз по войне: что ждет Украину

Россия готовится к массовому запуску до 2000 беспилотников для атаки по Украине. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Однако этому можно противостоять и германский генерал объяснил, как именно.

Генерал-майор Германии Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников

Кристиан Фрейдинг в подкасте бундесвера Nachgefragt поделился своим видением дальнейших военных шагов России. По словам Фрейдинга, Москва активно наращивает производственные мощности для беспилотников и готовится к массовым атакам с использованием 2000 дронов, в то время, как сейчас, самая большая атака РФ была с более чем 740 воздушными целями.

Немецкий генерал считает, что если Россия реализует свой план, Украине придется отражать удары тысячи дронов одновременно, что может серьезно перегрузить системы противовоздушной обороны, особенно учитывая ограниченные ресурсы и стоимость защиты.

Фрейдинг подчеркнул, что использование дорогих ракет ПВО подобных Patriot для уничтожения дешевых дронов будет экономически нецелесообразным. Один "шахед" стоит 30-50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot стоит более 5 миллионов. Немецкий генерал призвал к разработке более дешевых, эффективных средств борьбы с беспилотниками стоимостью от 2 до 4 тысяч евро за единицу.

Помимо модернизации ПВО генерал-майор предложил еще один вариант противодействия 2000 российских дронов, а именно ударить по тыловой инфраструктуре РФ, в частности по аэродромам, военным самолетам и оборонным заводам. Такой подход, по его мнению, может серьезно снизить угрозу еще до начала атак.

Еще одним важным сигналом Фрейдинг назвал уменьшение доступа Украины к компонентам для дронов. По его словам, Китай полностью прекратил поставки комплектующих к БПЛА для украинской стороны и фактически переориентировал экспорт исключительно на Россию.

"Сейчас ситуация такова, что Китай фактически экспортирует исключительно в Россию, тогда как Украина исключена с этого рынка", — отметил немецкий генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москва содрогалась от взрывов третью ночь подряд. Где было громко от украинских беспилотников.

Также "Комментарии" писали, что белорусский вертолет уничтожил российский дрон, который летел атаковать Украину.