Украина получила первые 58 из 155 танков Leopard 1A5 от Германии. Поставки этих танков начались в начале сентября 2024 года, тогда как за два предыдущих года страна получила только 45 танков Leopard 1 и Leopard 2. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Танки Leopard 1 . Фото: DW

По его словам, Германия наконец-то смогла решить проблемы со снабжением запчастей и восстановлением танков, что позволило направить их для нужд ВСУ.

"Этот график поставок важен. Leopard 1A5 станет самым многочисленным западным танком в Украине, превзойдя даже 104 танка Leopard 2, 80 M1 Abrams и 14 британских Challenger 2", — отмечает Акс, добавляя, что Генштаб ВСУ уже интегрировал эти танки в состав своих танков. бригад.

Танки Leopard 1 являются единственными западными бронированными машинами, доступными для оснащения новых тяжелых бригад, сформированных Украиной. Каждая из этих бригад обычно имеет до 31 танка в батальоне.

Недавно Германия анонсировала поставки последней партии из 15 танков Leopard 1. Эти машины, изготовленные в 1980-х годах, значительно легче своих западных аналогов, но со временем они становятся более защищенными. Украинские войска усовершенствовали танки, добавив к ним динамическую броню и сетки для защиты от дронов, что значительно повысило их боевую эффективность.

"Кажется, эти модификации дали свои результаты: из 58 полученных танков Leopard 1, доставленных с июля 2023 по сентябрь 2024 года, ВСУ потеряли всего шесть. Это свидетельствует о том, что украинские военные осторожно используют эти танки на самых горячих участках фронта. Например , во время недавних локальных контратак в Курской области украинские бригады успешно вернули несколько уцелевших M1 Abrams и Leopard 2A6", — пишет Акс.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина отказалась принимать транш из 10 немецких танков Leopard , поскольку техника оказалась в таком состоянии, что прежде чем отправиться на фронт, она нуждается в капитальном ремонте.