Кабмин внес изменения в порядок военного учета и положения о ТЦК – предусмотрено автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Некоторых женщин будут принимать на военный учет без их присутствия

Кабмин 30 июля внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Среди прочего предусмотрено:

автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия;

уточнен алгоритм действий учебных заведений и ТЦК в отношении таких категорий женщин;

усовершенствован механизм внесения информации в Реестр военнообязанных "Оберег"

предусмотрено присвоение первичного воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на военный учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК;

упорядочено ведение персонально-первичного военного учета в исполнительных органах местного самоуправления;

актуализирован перечень отчетных документов;

приведены графы списков персонального военного учета в соответствии с данными военно-учетных документов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что закон, позволяющий людям в возрасте 60+ подписывать контракты – полезная история. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.