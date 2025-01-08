"Некоторые наши позиции потерпели разрушение": в ВСУ насторожили заявлением о продвижении оккупантов

В течение суток 7 января 2025 на Покровском направлении было зафиксировано наибольшее количество боевых столкновений. Так, российские оккупационные войска совершали наступательные операции недалеко от населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Зеленое и Новый Труд. Об этом сообщил пресс-центр ОСГО "Хортица".

Война в Украине. Фото: УНИАН

В то же время известно, что захватчики атаковали оборонные позиции украинских войск в Лисовке, Даченском, Шевченко, Нововасиловке и Петропавловском. Несмотря на это, ВСУ активно препятствуют попыткам врага использовать свое численное преимущество для наступления.

На Харьковском направлении штурмовые группы противника безрезультатно пытались совершить штурм вблизи Тихого, применяя бронетехнику для перемещения личного состава.

В Купянском районе враг совершил атаки возле Голубовки и Петропавловки.

На лиманском направлении продолжались интенсивные боевые действия. Враг атаковал позиции украинских сил в районах Первомайского, Надежды, Чернещины, Тернов и Макеевки.

На Северском направлении враг провел штурмовые действия в Белогоровке, однако не добился успеха, и тактическое положение не ухудшилось.

"На Краматорском и Торецком направлениях произошли боевые столкновения во Временном Яру, вблизи Ступочек и в Торецке. Враг активно использовал ударные беспилотники во время штурмовых действий в городских условиях. Из-за этих атак некоторые наши позиции получили повреждения. Принимаются меры по стабилизации ситуации и недопущению ухудшения тактического положения", — отмечается в сообщении.

Портал "Комментарии" уже писал, что наибольшее количество штурмовых действий российские захватчики совершают в Курской области, несмотря на высокую интенсивность боев на Покровском и других направлениях. РФ продолжает пришествие. Как счел военный паблик Deep State, анализируя данные Генерального штаба ВСУ 43% всех атак армии РФ в течение 6 января 2025 года состоялись на Курщине.