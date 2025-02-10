Некому стукнуть по столу и сказать достаточно: военный объяснил, почему Украина проигрывает войну

После фиаско "блицкрига" 2022 года россияне сделали работу над ошибками, накопили силы, и навязал Украине классическую позиционную войну, в которой тот, кто имеет больше ресурсов, преимущество в артиллерии, в авиации (КАБы), и не жалеет людей, постепенно продвигается вперед, говорит военный Юрий Касьянов.

Война в Украине

По его убеждению, такой тактике можно противопоставить только мощные бетонные фортификации, эшелонированную оборону, сплошное минирование, активное использование дронов. Вообще, говорит военный, речь идет о классике Первой и Второй мировых войн с добавлением разнообразного легкого противотанкового вооружения, высокоточных боеприпасов, современных средств связи, видеостриминга и дронов.

Впрочем, по его словам, Украина в этом не сильна. По его словам, пока в тылу строят элитные дома, на фронте довольствуются кустарными блиндажами с деревянными перекрытиями и окопами по пояс.

"Всякие там "типичные укрепления", возводимые на второй-третьей линиях обороны и по всей стране, строятся, кажется, вовсе не для того, чтобы сдержать продвижение врага – в низовьях, ямах, на непригодных землях, в чистом поле – без какого-либо элементарного понимания искусства фортификации, известного еще древним грекам и римлянам, а только для освоения бюджетов и галочки", — говорит Касьянов.

Хуже того, добавил он, что и самопальные норы, блиндажи и окопы, и миллиардные "от государства" фортификации не могут выдержать КАБов, а также плотного артогня.

Касьянов убежден, что в Украине не будут высококачественные фортификации, потому что нет политической воли.

"Некому крепко стукнуть по столу и сказать "достаточно!". Нет у нас одного ответственного (чиновника, генерала, государственного органа), который отвечал бы за укрепление, нет единого плана, и не с кого спросить. Такая же ситуация с минами", — говорит Касьянов.

По его словам, позиционная война требует сотни миллионов штук. Огромный запрос, когда выгоднее вложить деньги в собственное производство, а не покупать за границей.

"В общем, мы проигрываем позиционную войну не потому, что у врага больше ресурсов, а потому, что у нас – бардак в голове", – подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Путин надеется, что Украина капитулирует.



